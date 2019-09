Le bras-de-fer entre un maire et d'ex-conseillers en Cour supérieure?

Le bras de fer juridique entre quatre ex-conseillers de l’ère Corriveau et le maire Juneau à Saint-Augustin, au sujet de leur rémunération, risque de se transporter devant la Cour supérieure. La cour des petites créances a refusé, jeudi, d’entendre la cause.

France Hamel, Denis Côté, Lise Lortie et Louis Potvin avaient rendez-vous avec le maire Sylvain Juneau au palais de justice de Québec, en matinée, pour une toute première audition sur cette affaire de «comités bidon» qui a fait grand bruit entre 2015 et 2017 sur la scène municipale locale.

Rappelons que M. Juneau avait découvert que les conseillers de l’Équipe Corriveau avaient reçu pendant plusieurs années – depuis 2006 dans certains cas – des allocations pour siéger sur des comités qui n’existaient pas, n’avaient jamais été constitués par voie de résolution, n’avaient pas de membres et ne produisaient aucun rapport d’activité, ce qui contrevenait au règlement.

L’administration municipale a par la suite amputé les paies des conseillers pour récupérer des milliers de dollars versés en trop. Accusant la trésorière, le greffe et la direction générale de l’époque d’être responsables de cette situation, les quatre conseillers visés avaient contre-attaqué en déposant des poursuites, réclamant 56 000 $ au total pour récupérer leur argent, en plus des «dommages» invoqués.

Le juge Pierre Coderre a toutefois coupé court aux échanges, jeudi, estimant que la division des petites créances de la Cour du Québec n’avait pas la compétence pour trancher ce litige. Il a transféré le dossier à la Cour supérieure qui devra évaluer la légalité du processus réglementaire de la municipalité et son application.

Entente hors cour possible?

Le magistrat a toutefois suggéré fortement aux parties d’envisager «des modes alternatifs de règlement de dossier» comme la médiation pour clore cette affaire.

«Nous, on a toujours été ouverts à la médiation et on le demeure dans la mesure où la Ville de Saint-Augustin est sincère dans cette démarche-là. On ne souhaite pas aller en Cour supérieure (parce que) ça va engendrer des frais à la Ville», a réagi l’ex-conseiller Louis Potvin à sa sortie de la salle de cour. Notons que le maire et les conseillers n’étaient pas représentés par avocat, aux petites créances, ce qui ne sera pas le cas si la cause devait être entendue en Cour supérieure.

L’ex-conseillère France Hamel dit avoir aussi été toujours de «bonne foi» dans cette affaire, accusant le maire Juneau d’avoir médiatisé l’affaire à des fins politiques dans l’espoir d’obtenir leur démission. «C’était son but. On s’est tenus, on est restés là jusqu’en novembre 2017. On a enduré ça pendant des mois; les injures, la police aux séances du conseil, avoir peur de sortir dans le stationnement, les injures par courriel, etc. C’était un dossier qui était très facile à régler administrativement».

Juneau persiste et signe

Interrogé aussi à la sortie de la salle d’audiences, le maire Juneau a tenu des propos très durs envers ses anciens adversaires politiques, les enjoignant dans un premier temps à abandonner leur recours. «Il me semble qu’ils en ont assez fait. On pourrait fermer le couvercle sur la marmite puis ça serait correct», a-t-il déclaré.

«La médiation, ça voudrait dire qu’il faudrait s’entendre sur un montant et leur donner. Il n’en est pas question. Ça suffit. Il n’y a pas une cenne à donner à ces gens-là. Ils ont mis Saint-Augustin-de-Desmaures dans la misère et ce n’est pas vrai qu’on va aller faire un chèque à ces gens-là», a-t-il ajouté, avant d’entrouvrir la porte à une entente hors cour.

«Ces gens-là vont-ils, eux, nous poursuivre (en Cour supérieure)? Eux aussi, ils ont un calcul à faire. (Et) ce n’est pas le maire qui décide, c’est le conseil. On a un calcul à faire puis on verra mais c’est sûr que je n’irai pas engouffrer 300 000 $ de frais d’avocat pour en sauver 10 000 $. On n’est pas fous à temps plein», a-t-il laissé tomber, laissant aussi entendre qu’il pourrait renoncer à réclamer des sommes additionnelles aux conseillers pour les années antérieures à 2013.