Les frais de voyage en hausse à Québec

L’opposition à l’hôtel de ville de Québec dénonce l’«explosion» des frais de voyage dans la dernière année, une hausse attribuable en grande partie aux missions de l’Office du tourisme à l’étranger, rétorque l’administration Labeaume.

La Ville de Québec signe tous les deux ans un contrat avec une agence de voyages pour les besoins de l’ensemble de ses unités administratives.

Le montant versé à l’agence UNIGLOBE Voyages Lexus (qui a remporté un appel d’offres public) est passé de 252 000$ pour la période 2016-2018 à 386 000$ pour 2018-2020.

Il s’agit d’une hausse de 53% et l’année n’est pas encore terminée, ce qui signifie que la facture pourrait encore grimper.

Ces montants, a-t-on précisé mercredi, incluent l’ensemble des frais de déplacement (transport aérien, transport terrestre et hébergement) en plus des frais de réservation et de gestion de l’agence.

«Aujourd’hui, ce qu’on demande à l’administration Labeaume, c’est de justifier ces voyages-là. Les citoyens qui paient pour ces voyages-là ont le droit de savoir à quoi sert leur argent et ce que ça a rapporté», a déclaré le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, lors d’un point de presse mercredi.

La Ville a répondu par voie de communiqué, disant vouloir «rectifier les faits» au sujet d’une bonification de 100 000$ approuvée au début du mois de juillet par le conseil municipal.

La Ville rappelle que le montant initial d’un contrat est évalué en fonction des moyennes des années antérieures.

«Les dépenses réelles sont ensuite facturées à l’utilisation à chaque unité administrative.»

Office du tourisme

Du 8 mars 2018 au 31 mai 2019, c’est l’Office du tourisme qui a dépensé le plus (31% de l’enveloppe). Suivent le cabinet de la mairie et les élus (14%), la police (7%) et les technologies de l’information (6%). Les autres unités se divisent le reste.

«L’augmentation au-delà des prévisions est attribuable à l’Office du tourisme, qui voit ses dépenses croître de 77% comparativement à l’année dernière à la même période, en raison notamment de sa participation à l’événement Rendez-vous Canada et du développement des marchés de la Chine et de l’Asie», justifie-t-on.