Longs délais pour un statut de résident permanent

Obtenir le statut de résident permanent au Canada n'est pas chose simple, même pour un immigrant qui est ici depuis longtemps. Un travailleur français qui attend avec impatience ce statut soutient qu'il faut absolument simplifier le processus.

Alexis est français d'origine, mais il a passé huit ans de sa vie au Québec. Il travaille depuis trois ans dans un restaurant comme gérant. Son désir le plus cher est de bâtir sa vie ici. Cependant, les démarches pour obtenir son statut de résident permanent entamées il y a plus de deux ans et demi s'étirent. Son visa actuel vient à expiration dans quatre jours.

«Ça bloque, je suis obligé de refaire des démarches alors que mes papiers devraient être corrects, assure Alexis. C’est stressant, c’est fatiguant, on dort mal, on se demande s’ils ont perdu notre dossier».

Il dit avoir toujours suivi à la lettre les démarches d'immigration. S'il affirme que son dossier est réglé du côté provincial, c'est au niveau fédéral que les délais se prolongent.

En pleine pénurie de main-d'oeuvre, particulièrement dans le domaine de la restauration, certains de ses collègues ne comprennent pas que les démarches d'Alexis s'éternisent de cette façon.

«Ce sont des délais qui sont vraiment trop longs, soutient une collègue d’Alexis. Il me semble que ses preuves sont faites, c’est un bon résident parmi nous et un très bon travailleur».

Au bureau du ministre canadien de l'Immigration, on renvoie la balle au gouvernement du Québec pour expliquer les délais. Ils traitent les demandes selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Lorsque le Québec réduit le nombre d'immigrants économiques qu'il admet chaque année, le temps d’attente s'allonge pour tous les demandeurs.

Alexis garde tout de même le moral et l'espoir de pouvoir vivre pleinement, un jour, comme citoyen canadien.