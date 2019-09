Les plus récentes informations révélées par notre Bureau d’enquête sur les dérapages présumément commis par l’Unité permanente anticorruption en lien avec l’arrestation de Guy Ouellette contribuent à effriter encore davantage notre confiance en nos corps policiers, déplore jeudi Mario Dumont.

Rappelons d’abord que cette saga – qui s’est amorcée avec l’enquête Mâchurer sur le financement au Parti libéral du Québec – jette depuis des mois le discrédit sur la police nationale du Québec et l’organisation mandatée pour lutter contre la corruption.

Elle a notamment entraîné le départ de Robert Lafrenière, qui dirigeait l’UPAC, ainsi que la suspension du patron de la Sûreté du Québec (SQ) Martin Prud’homme et des sanctions administratives contre d’autres policiers.

Mario Dumont souligne d’ailleurs qu’on en est rendu à enquêter sur une enquête sur les fuites d’informations durant une autre enquête.

«Au-delà de ce qui nous insulte et nous choque, c’est incroyable ce que ça nous coûte comme société», déplore-t-il.

Toute cette saga met à mal la confiance du public envers l’un des piliers de notre société.

«Dans une société, on a besoin d’avoir confiance en son système électoral [...], il faut avoir un minimum de confiance en notre justice [...] et il faut aussi avoir confiance envers les corps policiers», note l’animateur.

Or dans le dernier cas, les deux principaux corps policiers du Québec ont actuellement des patrons par intérim.

«On a l’impression que dans le milieu policier, les guerres de clan ont parfois pris le dessus sur l’intérêt public. Cette perte de confiance, ce ne sont plus des anecdotes. Quand ça amène à des départs et des suspensions jusque dans la tête des corps policiers, ce ne sont plus des anecdotes», soulève Mario Dumont.

Autrement dit, les récentes dérives de nos corps policiers ont «affecté la capacité de ces organisations à nous donner – le public qui paye – des services de sécurité et des services d’enquête qu’on a droit d’avoir».