La remise en liberté du père de la fillette martyre de Granby a poussé les analystes de «La Joute» à faire preuve de pédagogie sur la présomption d’innocence.

«On n’est pas là pour donner soif de justice aux gens. Ce qu’on doit donner, c’est LA justice. On ne doit pas faire en sorte qu’on va s’attaquer aux gens et qu’on va faire nous même la justice», a expliqué Stéphane Bédard.

«On s’attaque au principe le plus important en droit criminel: la présomption d’innocence (...) Il y a une hiérarchie des droits et c’est la plus importante parce que la société prive quelqu’un de libertés alors qu’elle est présumée innocente.»

Mathieu Bock-Côté a, de son côté, mis de l’avant la confiance du public dans le système de justice.

«Le mot le plus important est le mot confiance. Quand on sent qu’il y a une sorte de faillite morale des grandes institutions qui sont censées garantir la paix sociale ou le sentiment de justice, quelque chose se désagrège en profondeur dans la société», a-t-il dit.

«Est-ce qu’on peut croire que l’opacité avec la non-publication va miner la confiance envers les institutions? Je n’en suis pas certain, mais je le redoute (...) Il y a des crimes qui touchent l’âme et à ce moment-là, la justice doit être à la hauteur. Il faut simplement espérer qu’elle le soit dans les circonstances et ce n’est pas certain que c’est le cas.»

Voyez le reste de leurs échanges dans la vidéo ci-dessus.