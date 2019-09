Près de 20 000 érables endommagés par une microrafale à Sainte-Rose-de-Watford

Une microrafale semble avoir balayé le secteur de Sainte-Rose-de-Watford, dans Chaudière-Appalaches, où près de 20 000 érables ont été endommagés en fin de journée mercredi.

Le ciel s’est littéralement déchaîné vers 16h40, mercredi après-midi, et de très forts vents ont soufflé sur le rang C et le rang 1 de Sainte-Rose, une municipalité située à une trentaine de kilomètres à l’est de Saint-Georges.

Selon Environnement Canada, il faudra encore un peu de temps pour déterminer quel phénomène a frappé l’endroit, même si les dégâts sont bien réels. Le passage d’une tornade n’est pas totalement exclu. «On va analyser toutes les images pour confirmer le phénomène», a mentionné Antoine Petit, météorologue pour Environnement Canada.

Selon plusieurs sources, une maison et une grange ont subi des dommages. Entre trois et six érablières sont également partiellement détruites. Le territoire de Saint-Benjamin n’a pas été épargné, mais personne ne semble avoir été blessé. Au cours de la journée de jeudi, des chemins ont été dégagés.

«Ça va prendre de l’aide pour bien des gens», a lancé Camille Poulin, qui s’en tire toutefois sans dégât.

«On a été chanceux, mais c’est laid. On avait connu ça en 2006, mais c’est bien pire. Ça pourrait prendre 60 ans à repousser et deux ans à bûcher. Ça prend un ingénieur rapidement pour nous aider», ajoute le producteur acéricole Richard Fleury. Ce dernier entend solliciter rapidement les assureurs, le ministère de la Sécurité publique et le Syndicat des producteurs de bois de la Beauce.

Selon le maire Hector Provençal, les dégâts sont très lourds.

«Les arbres sont couchés sur 4 km de long. C’est vraiment décourageant de voir ça. Plus de 20 000 entailles, c’est 150 000$ de production annuellement. Et ça prend 60 ans à repousser, des arbres comme ça», a-t-il indiqué.

Un événement similaire avait secoué la municipalité le 13 juillet 2006, mais les conséquences étaient moins désastreuses, semble-t-il.

Selon la littérature, la tornade est plus spectaculaire et plus dangereuse que les microrafales. La tornade est essentiellement issue de la rotation. Les microrafales sont, quant à elles, causées par l’effondrement de la couche d’air.

Ces dernières sont plus fréquentes au Québec que les tornades et elles peuvent causer beaucoup de dégâts. La destruction peut s’étendre sur 4 km avec des vents dépassant les 140 km/h.