25e édition du grand rassemblement d’aînés autochtones à Sept-Îles

Un grand rassemblement d’aînés autochtones se déroule à Sept-Îles, sur la Côte-Nord, depuis 10 jours.

Plus de 400 Innus et Naskapis célèbrent leurs traditions et leur culture dans un environnement propice aux échanges aux abords de la rivière Moisie. Il s’agit de la 25e édition de l’événement.

«C’est très rare que je prenne du temps pour voir les autres communautés. C’est ma première et je veux la vivre au bout», a raconté Yvette Michel.

Partout sur le site, les traditions sont mises en valeur. Particulièrement dans les cuisines où sont apprêtés des outardes, du porc-épic, du caribou et d’autres mets traditionnels.

Les préoccupations des aînés sont aussi discutées lors du rassemblement. Cette année, le sujet de la consommation de drogue s’est imposé.

«À travers les aînés, on essaie de trouver diverses solutions. Ce n’est pas facile parce que la drogue est vraiment terrible», a noté le chef d’Ekuanishit, Jean-Charles Piétacho.

Mercredi, des pluies diluviennes se sont abattues sur le site. Le chemin d’accès a été endommagé. Les organisateurs ont dû évacuer 40 personnes de manière préventive.

Cet imprévu n’a pas freiné l’enthousiasme des aînés face à cet événement qui se termine samedi.