300$ au client qui trouve une serveuse

Le patron d’un bar de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, fait appel à ses clients pour trouver de la main-d’œuvre.

Il offre un incitatif financier à celui ou celle qui lui trouvera des serveuses. «Je leur dis: “Si vous me présentez quelqu’un qui pourrait travailler au Pub et qui fait un minimum de six mois, je vais remettre 300$ en argent à la personne”», a fait savoir Gatéan Landry, copropriétaire du bar Pub Le St-Alex.

La nouvelle s’est répandue et la méthode a déjà mené à l'embauche d'au moins une serveuse, recommandée par une autre employée.

Aussitôt qu’elle aura complété ses six mois de travail, celle qui l'a recommandée recevra les 300$ promis, car le programme s’adresse aussi aux autres serveuses.

L’entreprise emploie de cinq à six personnes qui travaillent de façon régulière ou sporadique.

Pour aider à l’embauche, M. Landry a aussi augmenté les salaires de 2$ de l’heure et fera des rénovations pour améliorer la zone de travail des serveuses.