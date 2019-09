En dépit de son statut de province pauvre au sein du Canada, le Québec dépense à tout vent, sans tenir compte de la capacité de payer des citoyens, déplore vendredi Richard Martineau.

Dans sa chronique quotidienne, il aborde le rapport dévoilé jeudi par l’Institut du Québec, qui révèle que le rattrapage salarial des médecins québécois par rapport à leurs collègues d’autres provinces a non seulement été atteint, mais que leur rémunération est même parfois supérieure.

À cela s’ajoutent la compensation de 814 millions de dollars aux chauffeurs de taxi ainsi que les locaux pour la maternelle 4 ans qui coûteront 800 000 $ par local plutôt que les 120 000 $ prévus.

«C’est comme si on était super riche. Il faut toujours tenir compte de notre capacité de payer. On est une des provinces les plus pauvres du Canada», rappelle Richard Martineau.

À preuve, le Québec reçoit 13 milliards en péréquation des autres provinces.

«Le slogan de banque "Vous êtes plus riches que vous le pensez", c’est quasiment la devise du Québec», s’indigne le chroniqueur.

