Désintoxication et itinérance : Xavier Caféine revient de loin

Hôpital psychiatrique, cure de désintoxication, itinérance... Les cinq dernières années n’ont pas été de tout repos pour Xavier Caféïne. Aujourd'hui en grande forme, à l’aube du lancement de son sixième album le 8 octobre, l’artiste s’ouvre sur ce qui l’a mené à son retour en musique.

«Disons 3:33 le 3 du 3x3», m’a écrit l’auteur-compositeur-interprète derrière «Gisèle» pour fixer notre rendez-vous. À 15 h 33, le téléphone sonne comme promis. «Je ¨trippe¨ beaucoup sur les chiffres», me confie-t-il, la voix rieuse et dynamique.

Si on n'a pas entendu cette voix depuis «New Love» en 2013, c’est parce que Caféïne a vécu des années mouvementées.

«Je suis allé à l’hôpital psychiatrique à la demande de mes proches. J’ai eu des comportements perçus comme asociaux. À la première évaluation, toutes les maladies mentales étaient possibles. À la deuxième, on m’a dit que j’étais très équilibré. Va comprendre! J’ai eu d’autres évaluations par la suite, mais je ne peux pas passer mon temps à prouver que je ne suis pas fou. Je vais très bien!»

Cette phase a suivi son flirt avec la scène musicale de Los Angeles en 2014. «J’ai eu des désaccords avec ma maison de disque lorsque j’étais là-bas. Je suis vraiment ¨off grid¨ depuis.»

PHOTO COURTOISIE

Un regard positif

Le rockeur, qui compte maintenant s’installer à Québec, mentionne qu’il n’a pas eu d’adresse fixe depuis cinq ans. «Je suis revenu à Montréal devant rien et c’est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je me suis dépossédé de tout et je suis allé vivre dans ma [voiture] Tercel quelques mois. L’argent et le temps que j’avais, j’ai décidé de les donner aux gens dans la rue. Après, je suis allé ici et là.»

Après une cure de désintoxication au début de l’année, Xavier Caféïne jette un regard positif sur cette énième épreuve. «J’ai commencé à prendre des amphétamines parce que je vivais une peine que je n’acceptais pas. Aujourd’hui, je vais mieux.»

Épanoui, l’artiste est loin d’être détruit par les remous qui ont frappé sa vie. «Je suis revenu à l’essentiel. On est tellement stimulés par tout ce qui se passe autour de nous, par la technologie, qu’on se déconnecte de la vie réelle. Tout le monde devrait se débarrasser du surplus pour rester libre. Et c’est cette énergie, ce message, que je veux passer dans ma musique!»

La course contre la montre

«Mon nom est Caféïne, pour dire aux gens de se réveiller! Je sais que je suis décousu, que je saute du coq à l’âne. Mon langage, c’est la musique», clame-t-il. Et c’est pour cette raison qu’il a décidé d’y revenir. «Ce n’est pas une mission musicale, c’est une mission spirituelle. J’ai un style de vie à exercer, des actions à commettre, qui seront parfois même dissidentes, pour passer mon message.»

Tout ça prend la forme de deux EP de sept chansons, dont le premier, toujours en chantier, sera lancé le 8 octobre de manière indépendante. «Je fais des ¨deals¨ avec des musiciens, des amis.»

L’artiste, aussi peintre, compte d’ailleurs créer la pochette de l’album. Même s’il n’a pas encore de titre en tête et qu’il souhaite enregistrer en un temps record, Caféïne est loin d’être stressé. «Je vais réussir!»

Content de ne pas être la saveur de mois, Xavier Caféïne est convaincu d’avoir encore beaucoup à offrir. «Pour moi, la retraite n’existe pas. Je veux mourir sur un ¨stage¨ ou sur un ¨skateboard¨ qui va trop vite. Le plaisir est dans la chute, parce qu’on meurt en volant.»

Xavier Caféïne lancera son nouvel effort le 8 octobre au Club Soda.