Deux ans après l’entente avec Netflix, toujours aucun chiffre

Deux ans après l’annonce de l’entente controversée entre Ottawa et Netflix, il est toujours impossible de chiffrer les sommes investies par le géant californien dans la production de contenu canadien et québécois.

Patrimoine canadien ne peut pas les révéler et Netflix refuse de préciser les sommes dépensées jusqu’à maintenant en vertu de l’entente de 500 millions $ sur cinq ans.

En 2017, Mélanie Joly, alors ministre du Patrimoine canadien, avait soulevé la tempête en s’obstinant à refuser de percevoir la taxe de vente fédérale sur les abonnements de Netflix au Canada.

Le gouvernement Trudeau avait préféré en arriver à une entente avec l’entreprise américaine, selon laquelle 500 millions $ seraient dépensés sur cinq ans en production canadienne, dont une somme de 25 millions $ réservée au marché francophone.

Deux ans plus tard, le ministère du Patrimoine canadien affirme ne pas être en mesure de dévoiler des chiffres. «En vertu de la loi, c’est à l’entreprise de divulguer les détails sur ses investissements, pas au gouvernement», s’est borné à dire Simon Ross, attaché de presse du ministre du Patrimoine Pablo Rodriguez.

Chez Netflix, on se fait rassurant, mais pas question de fournir des précisions. «Nous sommes en voie de dépasser les 500 millions $ d’investissements», a avancé Stéphane Cardin, directeur des politiques publiques de Netflix Canada, en entrevue.

Toutefois, M. Cardin refuse d’aller plus loin.

On sait que Netflix a bel et bien commencé à investir au Canada et qu’au moins deux ententes de production ont été conclues au Québec.

Au printemps dernier, le géant américain a annoncé le financement d’un premier film québécois, «Jusqu’au déclin», de Patrice Laliberté. Aucun chiffre n’a été confirmé, mais une somme de 5 millions $ a été rapportée par «La Presse» relativement à la participation de Netflix.

La captation d’un spectacle de l'humoriste Martin Matte a également été annoncée plus tôt en 2019. À cela s’ajoute l’acquisition des droits internationaux du film «Les Affamés», de Robin Aubert.

Au Canada anglais, la production de plusieurs séries a été annoncée et Netflix a fait part de son intention de louer des studios et des espaces de travail totalisant 15 000 mètres carrés à Toronto, soutenant que cet engagement créerait 1850 emplois par année. Il s’agit d’un investissement non chiffré.

Jusqu’à présent, aucun bilan chiffré n’a été dévoilé.

Une présence anémique

Malgré l’entente avec Ottawa, les oeuvres canadiennes et québécoises sont très peu disponibles sur Netflix.

«On dénombre environ 60 productions canadiennes et cinq ou six productions québécoises », constate Martin Tétu, chercheur au Laboratoire sur les transformations à l’ère du commerce électronique de l’UQAM.

Les films et téléséries du Québec représentent à peine 0,09 % du catalogue de Netflix Canada. Sur les 5737 productions offertes sur la plateforme canadienne de Netflix, seulement cinq étaient québécoises.

«(Au fil des mois) le nombre ne change pas et les titres restent essentiellement les mêmes», constate Martin Tétu.

Il s’agit d’une réalité préoccupante, selon le chercheur, compte tenu du taux d’adoption phénoménale de la plateforme depuis son arrivée au Canada, en 2013.

Un ménage canadien sur deux (53 %) était abonné à Netflix en 2017. L’entreprise californienne est loin devant ses principaux concurrents CraveTV (9 %) et Amazon Prime Video (5 %).

L’angle mort de l’algorithme Netflix

À la source de 82 % des contenus visionnés par les usagers de Netflix, le puissant algorithme de recommandations de la plateforme ne prendrait pas en considération les caractéristiques francophones et québécoises lors de la navigation.

C’est ce qui ressort de tests expérimentaux que mène depuis cet été le Laboratoire sur les transformations à l’ère du commerce électronique (LATICCE) de l’UQAM.

«Au Québec, les faits francophones et québécois sont dans l’angle mort des algorithmes de Netflix. Ils ne sont tout simplement pas considérés», résume Martin Tétu, chercheur au laboratoire.

Le Québécois est un usager générique au même titre qu’un résident de Toronto ou de New York. «En d’autres termes, un usager qui visionne ‘‘Bon cop Bad Cop’’ et de ‘‘Père en flic’’, parce qu’il veut voir du contenu québécois se fera offrir des films policiers américains, plutôt que du contenu francophone», résume-t-il.