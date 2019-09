Elle achète un iPhone en ligne... et reçoit des savons

Une mère de famille du Michigan qui voulait acheter un téléphone intelligent pour sa fille a eu une bien mauvaise surprise quand elle a ouvert la boîte et qu’elle y a trouvé... deux pains de savon.

Samantha Powell avait pris contact avec le vendeur sur Internet. Les deux parties se sont entendues pour la somme de 450$ et se sont rencontrées dans un immeuble résidentiel.

«Elle est arrivée en marchant vraiment vite et dès qu’elle a eu l’argent et qu’on allait ouvrir la boîte elle est partie à toute vitesse», raconte la mère.

«On a ouvert la boîte et on était sous le choc. On la fixait en se demandant si ça venait vraiment juste de se produire», ajoute-t-elle.

Quand elles ont réalisé ce qui s’était passé, elles ont immédiatement porté plainte. Les policiers ont rapidement retrouvé la suspecte qui avait utilisé un faux nom, mais son véritable numéro de téléphone.

La mère avait économisé pendant six mois pour pouvoir payer l’appareil. Elle en a finalement acheté un autre et a procédé à l’échange au poste de police. Tout s’est bien terminé cette fois.