La faune surprenante du Technoparc captée par Sophie Thibault

Tous les vendredis, Sophie Thibault combine ses deux passions, l’information et la photographie, dans le cadre de la chronique «Derrière ma caméra», au TVA Nouvelles de 22h.

Cette semaine, elle nous offre des images croquées dans un secteur très prisé des ornithologues et des photographes de Montréal: le Technoparc.

Un nouveau parc écologique de 19 hectares y verra d’ailleurs bientôt le jour. Toutefois, selon plusieurs écologistes, qui se battent depuis des années pour préserver ce milieu, ce n’est malheureusement pas assez.

D’après la base de données eBird, on y retrouve 170 espèces d'oiseaux.

En plus des volatiles, on y trouve également des mammifères, comme des lièvres et des coyotes.

À cet endroit, notre chef d’antenne a notamment pu immortaliser un Pic, un Jaseur d’Amérique, un Chardonneret jaune et même... un castor!