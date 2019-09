La fille de Woody Allen s'en prend à Scarlett Johansson

La fille de Woody Allen s'en est prise à l’actrice Scarlett Johansson, qui a défendu le réalisateur dans une entrevue dans laquelle elle expliquait qu'elle pensait qu'il n'avait jamais abusé de sa fille.

Dylan Farrow maintient ses accusations contre le cinéaste, affirmant qu'il l'a agressée lorsqu'elle était enfant, accusations que Woody Allen a démenties à moult reprises.

«J'adore Woody, a déclaré Scarlett Johansson au Hollywood Reporter. Je le crois, et je travaillerais avec lui n'importe quand. Je le vois quand je peux, et je discute beaucoup avec lui à ce sujet. J'ai été très franche avec lui, comme lui avec moi. Il maintient son innocence et je le crois.»

Des propos qui ont provoqué l'ire de Dylan Farrow. «Si on a appris quelque chose de ces deux dernières années, c'est qu'il faut absolument croire les prédateurs masculins qui “maintiennent leur innocence”, sans se poser de question. Scarlett a du chemin à faire pour comprendre le problème dont elle parle», a-t-elle tweeté.

L’actrice a travaillé avec le cinéaste à trois reprises, soit en 2005 dans «Match Point», en 2006 dans «Scoop» et en 2008 dans «Vicky Cristina Barcelona».