LCN et TVA Sports au Festival western de Saint-Tite

Les personnalités de LCN et de TVA Sports débarqueront au Festival western de Saint-Tite le vendredi 13 septembre, dès 10h, pour vivre en direct la frénésie de l’événement, qui en sera à sa 52e année.

Dans le souci de rendre compte et prendre part aux rassemblements les plus courus de la province, quatre émissions seront retransmises à partir de la grande fête country: «Mario Dumont» (de 10h à 12h) et «La joute» (de 15h à 17h), à LCN, et «JiC» (de 17h à 19h) et une édition spéciale de «Dave Morissette en direct» (de 22h à 23h), à TVA Sports.

Les rendez-vous seront donnés sur une scène extérieure aménagée près de l’entrée Impair des Grandes Estrades Coors Banquet, donnant sur le boulevard Saint-Joseph.

Les visiteurs du Festival western de Saint-Tite auront également l’occasion d’échanger avec leurs visages favoris des deux chaînes, incluant Dave Morissette, Jean-Charles Lajoie, Mario Dumont, Paul Larocque, Emmanuelle Latraverse et Jonathan Trudeau, qui iront à la rencontre du public sur le site du festival.

«Denis Lévesque» (le jeudi 12 septembre, à 21h, à LCN) et «Le Kevin Raphael Show» (le vendredi 13 septembre, à 23h, à TVA Sports) consacreront par ailleurs leur contenu au Festival western de Saint-Tite en cette semaine spéciale.