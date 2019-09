Sainte-Rose-de-Watford frappée par une tornade

Environnement Canada a confirmé vendredi que la municipalité de Sainte-Rose-de-Watford, dans Chaudière-Appalaches, avait été frappée par une tornade de catégorie EF1 mercredi dernier.

Des orages violents ont frappé certaines régions du Québec et des dommages aux arbres et à quelques bâtiments agricoles ont été signalés.

«L’analyse des images satellites montre clairement une trace au sol correspondant à une tornade ayant parcouru 3,5 kilomètres avec de 200 à 300 mètres de largeur», peut-on lire dans un sommaire météorologique.

TVA Nouvelles rapportait jeudi que près de 20 000 érables ont été endommagés en fin de journée mercredi.

Selon plusieurs sources, une maison et une grange ont subi des dommages. Entre trois et six érablières sont également partiellement détruites. Le territoire de Saint-Benjamin n’a pas été épargné, mais personne ne semble avoir été blessé. Au cours de la journée de jeudi, des chemins ont été dégagés.