Scheer promet une meilleure protection des renseignements personnels

Le chef conservateur Andrew Scheer promet de tout faire pour protéger les données personnelles des Canadiens s’il est porté au pouvoir le 21 octobre, mais reste pour l'heure flou sur les façons d'y parvenir.

«Le gouvernement libéral de Trudeau a été particulièrement négligent sur ce front», a-t-il dit vendredi en prenant la parole à la Chambre du commerce de Montréal.

Son allocution a été brièvement interrompue par un manifestant environnementaliste criant «Criminel climatique».

Pour protéger les renseignements confidentiels des Canadiens, M. Scheer entend assurer la mise en place d’«accords d’utilisation en langage clair» permettant aux consommateurs de donner leur consentement de façon éclairée quand des entreprises collectent leurs données.

M. Scheer s’engage en outre à appliquer des normes réglementaires pour encadrer le recours à l’intelligence artificielle, notamment.

«Comme premier ministre, je vais aussi former un comité du cabinet sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, faire des tests de pénétration de cybersécurité réguliers de tous les ministères et établir des jalons de performance pour les hauts fonctionnaires », a-t-il ajouté.

Rappelons que Desjardins a annoncé, en juin dernier, que les renseignements personnels de 2,9 millions de ses membres ont été communiqués à des personnes à l’extérieur de l’organisation. Il s'agit des renseignements d’environ 2,7 millions de membres particuliers et de 173 000 membres entreprises, selon des informations fournies par la police de Laval à Desjardins.

Le chef conservateur est aussi revenu sur un de ses engagements phares, celui de construire un corridor énergétique pancanadien.

«Il profitera au Québec et à l’ensemble du pays. Il transportera l’hydroélectricité du Québec vers l’Ouest, ainsi que le pétrole et le gaz naturel de l’Ouest vers l’Est», plaidait-il dans une lettre ouverte aux Québécois publiée le matin même.