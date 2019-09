Bénédicte Décary raconte son enfance dans une commune

De ses parents, Bénédicte Décary a reçu un héritage aussi riche qu’exceptionnel. Son enfance a été bercée par les arts, la culture et la nature, et c’est ce que l’actrice souhaite aujourd’hui transmettre à ses enfants. Retour sur une jeunesse singulière au sein d’une commune... peu commune!

Bénédicte, quels projets professionnels vous occupent ces temps-ci?

J’ai un nouveau rôle dans «L’Échappée» et je vais être en tournée avec la pièce «Les fées ont soif» dès l’automne. Lorsque Sophie Clément m’a appelée pour m’offrir le rôle qu’elle-même a interprété il y a plusieurs années, j’ai vécu une grosse émotion. Je me suis replongée dans le scandale de l’époque et je me suis sentie honorée de pouvoir prendre part à cette pièce. Malheureusement, c’est encore tellement actuel. Ça m’a touchée, car je viens d’une famille assez religieuse.

Vraiment?

Je n’ai pas grandi dans une famille extrémiste, mais j’ai été élevée dans le catholicisme. Cette pièce féministe m’a beaucoup fait cheminer sur le plan personnel. Elle évoque les carcans que la religion a imposés aux femmes pendant des années. Ces propos ont trouvé un écho en moi, c’était très intime. Il y a de belles valeurs dans la religion, mais il y a tant de choses dont il faut se libérer.

Comment arrivez-vous à concilier votre vie familiale et la vie en tournée?

Nous faisons des représentations relativement espacées et, lorsque ce sera possible, je vais amener ma gang. Mon chum sera présent avec les enfants. Ça deviendra quelque chose de spécial et de super chouette. Jouer au théâtre avec de jeunes enfants, c’est particulièrement difficile. J’ai joué alors que mon fils n’avait que six mois et que je l’allaitais encore. Je ne sais pas comment j’ai fait! Je suis en forme et j’étais en mesure de le faire, mais j’étais fatiguée et je me sentais coupable.

Maternité rime souvent avec culpabilité...

Pourtant, tout allait bien. Mon chum était à la maison avec le bébé, alors je n’avais aucune raison de m’en faire. Je ne voulais pas que mon bébé se fasse garder, alors c’était mon chum ou moi qui s’en occupait. J’allais répéter pendant qu’il dormait, je pouvais donc profiter de ses périodes d’éveil.

Choisissez-vous vos projets en fonction de votre vie familiale?

Tout à fait. Je me rappelle qu’à la même période que la première des «Fées ont soif», j’ai reçu de nombreuses offres professionnelles. J’ai refusé plusieurs projets, car il fallait que je conserve mon énergie pour mon bébé et pour la scène. Humainement, je n’aurais pas été capable d’en ajouter. Je ne suis pas une maman-poule, mais quand même. Je lis beaucoup sur l’éducation, et je veux être présente pour mes enfants. Je veux leur donner le meilleur de moi-même. Le temps que je leur accorde est précieux: je ne voulais pas être à la maison avec eux dans un état de grande fatigue.

Votre été était donc libre, si je comprends bien?

Effectivement. J’ai toujours eu beaucoup de travail, mais cet été il y en a eu moins. Je prends les choses avec philosophie, parce que de toute manière j’ai les mains pleines. Avec un garçon d’un an et une fille de trois ans, je suis particulièrement occupée! Il faut en profiter, car le temps passe si vite. Nous avons acheté une terre à la campagne où nous aimons aller. Nous sommes en pleine nature, comme lorsque j’étais jeune. C’est agréable pour les enfants. Nous nous construisons. C’est beaucoup de stress et de gestion, mais nous sommes très heureux de ce projet familial qui, à terme, nous permettra d’inviter nos familles.

À quoi ressemblait votre enfance?

Je suis née dans une commune. Mon père étudiait aux Beaux-Arts. Il est parti vivre à la campagne avec d’autres artistes pour fonder une commune à vocation sociale afin d’aider les familles en difficulté. Tout cela sur fond de catholicisme. Il produisait une revue avec des poèmes et des peintures. Je suis née dans ce terreau. J’ai assisté à des messes, à des spectacles... J’ai baigné dans la représentation.

Que faisait votre père dans la vie?

Il était sculpteur avant d’étudier la théologie et de devenir professeur dans ce domaine. Nous sommes six enfants: cinq filles et un garçon. Ma mère était à la maison avec nous. Mon père disait qu’elle était chef d’entreprise. C’était effectivement beaucoup de gestion! Lorsque nous avons grandi, elle est allée travailler à la maison de naissance de Côte-des-Neiges comme aide natale. Elle adore les bébés!

Que vous reste-t-il de cette enfance marginale?

Je dirais que ça a forgé qui je suis. Nous vivions à la campagne. Il y avait un verger, un ruisseau, un sous-bois... J’ai grandi dans la beauté. Nous allions danser le ballet dans les bois avec nos tutus. Tout cela a nourri mon imaginaire. Il y avait beaucoup de musique, des peintres... J’ai conservé ce besoin de contact avec l’art. J’aime aller au musée. Ça me nourrit profondément. J’en ai besoin, comme de manger et de bouger.

Vos enfants ont aussi la chance de grandir dans un milieu particulièrement stimulant sur le plan culturel...

Effectivement. J’emmène déjà ma fille au Musée des Beaux-Arts. Mon fils est encore trop jeune. J’ai reçu un bel héritage que je veux offrir à mon tour à mes enfants. Nous sommes aussi heureux de leur offrir une enfance à la campagne. Marcher pieds nus dans la boue, lancer des cailloux, c’est si important. Cette liberté et ce calme nous permettent vraiment de décrocher.

Une artiste accomplie

Questionnez Bénédicte Décary sur ses passions et vous verrez: elle sait tout faire! Pendant un bon moment, c’est par le biais de la couture qu’elle s’est réalisée.

«J’avais mon atelier, explique-t-elle. Je faisais des robes sur mesure: des robes de bal, des robes de mariée. J’ai même habillé des drag-queens. J’en fais beaucoup moins maintenant, mais j’ai encore un atelier à la maison. Ma fille avait une amie à la maison l’autre jour. Comme il leur manquait des couvertures pour leur poupée, je leur en ai cousu! J’en conviens, c’est une passion passablement vintage! (rires)»

La belle est aussi une sportive, même si la maternité l’a ralentie sur ce plan. «J’ai hâte de m’y remettre. Après deux grossesses et l’allaitement, j’ai hâte de bouger autrement qu’en faisant des squats pour prendre mon bébé! J’ai fait du sport tardivement. Durant la vingtaine, j’ai fait du ballet et j’adore! J’ai envie de renouer avec cette discipline. J’ai aussi fait du yoga et de la course. Tout ça, c’est bon pour le théâtre.»

Et bien sûr, elle cuisine: «J’adore faire de la bouffe! J’aime manger. En fait, je dirais surtout que j’aime la vie...»

«L’Échappée», de retour le lundi 9 septembre à 20 h, à TVA. Bénédicte Décary sera en tournée avec «Les fées ont soif» du 12 septembre au 14 décembre. Infos: paulemaher.com