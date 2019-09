Bourse de 7500$ pour devenir préposé aux bénéficiaires

Le gouvernent du Québec a pris les grands moyens pour attirer de futurs préposés aux bénéficiaires en contexte de pénurie de main-d’œuvre, qui n’épargne pas le réseau de la santé québécois.

Le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Chaudière-Appalaches en a profité pour lancer une invitation aux citoyens de la région pour pourvoir des postes de préposés aux bénéficiaires.

François Ostiguy, chef des opérations en recrutement du CSSS de Chaudière-Appalaches, est satisfait que des mesures concrètes soient prises par le gouvernement dans le contexte actuel.

«On cherche à rallier une grande partie de la population qui pourrait être intéressée au métier de préposé aux bénéficiaires. On cherche à les inviter pour les informer d’abord, faire passer des entrevues éclair et pour éventuellement les sélectionner», ajoute M. Ostiguy.

L’opération séduction s’est déroulée simultanément à l’Hôtel-Dieu de Lévis et à l’hôpital de Thetford Mines samedi et se poursuivra la semaine prochaine à Montmagny et à Beauceville.