Ciné nostalgie: les 20 ans de «Beauté américaine»

Récipiendaire de cinq Oscars, «Beauté américaine» met en vedette Kevin Spacey et Annette Bening. Réalisé par Sam Mendes, le long métrage ayant pris l’affiche le 15 septembre 1999 a rapporté plus de 350 millions $ US au box-office international, en plus de récolter un total de... 160 nominations et 89 statuettes à différentes remises prix de l’industrie!

Pour son 20e anniversaire, replongeons dans l’univers particulier du film...

«Beauté américaine» suit Lester Burnham (Kevin Spacey), employé dans une agence de pub qui traverse une crise de la quarantaine et qui fantasme sur Angela (Mena Suvari), la meilleure amie de sa fille, Jane (Thora Birch). Parallèlement, sa femme Carolyn (Annette Bening) a une aventure tandis que Jane apprend à connaître Ricky Fitts (Wes Bentley), le fils de leurs nouveaux voisins.

- La main féminine qu’on voit sur l’affiche est celle de... Christina Hendricks! L’actrice de «Mad Men» en a fait la révélation sur son fil Instagram en écrivant: «J’étais mannequin et parfois je servais également de modèle de main... C’est ma main et le ventre d’un autre mannequin. Et je suis fière d’avoir fait partie de ce film de n’importe quelle manière!» L’autre femme en question est Chloe Hunter, mannequin et aspirante actrice.

- Selon Sam Mendes, Steven Spielberg - qui avait, via sa compagnie DreamWorks, acheté le scénario d’Alan Ball - avait apprécié son travail après avoir vu son «Oliver!» dans un théâtre londonien. Puis, il lui a proposé la réalisation de «Beauté américaine» après être allé voir sa production de «Cabaret». Mendes s’est immédiatement mis au travail, faisant un scénario illustré du film avec son directeur de la photographie Conrad Hall. «Je pense les choses visuellement avant de les ressentir émotivement», a-t-il dit au «Guardian» britannique.

- Pour tourner la scène dans laquelle elle se dénude devant Wes Bentley, Thora Birch a eu besoin de l’autorisation de ses parents. En effet, elle n’avait que 17 ans au moment du tournage.

- La chorégraphie des meneuses de claques a été pensée et développée par la chanteuse Paula Abdul.

- Mena Suvari n’était pas le premier choix de l’équipe pour le rôle d’Angela. Kirsten Dunst avait été approchée avant elle, mais elle a refusé le rôle. «Je n’avais que 15 ans et je n’avais ni envie d’embrasser Kevin Spacey ni envie de me retrouver nue dans des pétales de roses», a raconté l’actrice.

- Thomas Newman a composé la musique si particulière du film. On lui doit également les musiques de films aussi variés que «007 Spectre», «Sauvons M. Banks», «Wall-E» et de séries télévisées telles que «Six pieds sous terre» ou «Salle de nouvelles». Son travail a été nommé aux Oscars à 14 reprises.

- La scène du sac en plastique virevoltant dans les airs est réellement arrivée à Alan Ball. «Oui, il m’est arrivé quelque chose avec un sac en plastique, mais contrairement à Ricky, je n’avais pas de caméra vidéo. C’était très intense. Dans le bouddhisme, il existe une notion que le merveilleux se trouve dans l’ordinaire et je crois que nous vivons dans une culture qui ne nous encourage pas à rechercher le merveilleux.»

- Le moment où Lester lance le plat d’asperges contre le mur a été improvisé par Kevin Spacey. Comme l’acteur devait lancer l’assiette au sol, les réactions de surprise d’Annette Bening et de Thora Birch sont bien réelles.

- Jeff Daniels voulait le rôle de Lester. L’acteur a raconté qu’il avait rencontré Sam Mendes afin de le convaincre, mais sans succès.