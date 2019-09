Éric Robidoux fasciné par Céline Bonnier et Christian Bale

Le danseur et acteur Éric Robidoux, à l’affiche d'«Il pleuvait des oiseaux» attendu la semaine prochaine, dévoile son amour du cinéma américain.

Éric, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

Je pense que j’étais allé voir un «Superman», mais je ne me souviens pas lequel. Je ne trouvais pas ça le «fun», je n’aimais pas son costume... Ce n’est pas mon superhéros. Je pense que c’est ma première expérience au cinéma. Je me souviens de toute l’anticipation, d’être arrivé dans la salle obscure, l’écran... c’est gigantesque pour un enfant de sept ou huit ans.

Est-ce par le cinéma que vous avez découvert votre vocation?

Je pense que je l’ai toujours su. J’ai vu ma première pièce de théâtre à 18 ans, donc c’est par le cinéma que j’en ai pris conscience. C’est plus particulièrement à travers le cinéma américain. Nous habitions à Lacolle, donc j’étais vraiment proche des États-Unis. Nous faisions tout aux États-Unis. J’ai donc vu des films à grand déploiement, mes parents étaient cinéphiles, ils écoutaient tous les films avec Charles Bronson et Chuck Norris. J’ai eu la piqûre «épique» par le cinéma très, très jeune.

Votre premier film marquant?

Le tout premier serait «E.T. l’extraterrestre» qui m’a fait faire des cauchemars et qui m’a emmené dans un univers très particulier. Je pouvais m’identifier au petit Elliott. Je suis réceptif à des quêtes comme «Point limite zéro», «Platoon» et «Easy Rider». Il y a toute une mélancolie, une nostalgie, un souvenir, un désir, la mort est proche...

Qui a été votre premier «kick» au grand écran?

J’hésite, il y en a plusieurs. Clint Eastwood - «Pour une poignée de dollars», toute la série «Man with No Name» - m’a impressionné. Après, il y a eu Robert De Niro - j’ai vu «Taxi Driver» je ne sais plus combien de fois -, Al Pacino. Oui, je suis «dark» dans le cinéma. Gaspar Noé, par exemple, je n’aime pas tout, mais j’ai adoré «Enter the Void».

La trame sonore de votre adolescence?

J’ai beaucoup écouté celle de «Pump Up the Volume». J’avais la cassette.

Quel acteur(trice) et/ou danseur(euse) vous a particulièrement fasciné?

Il y a Céline Bonnier. Dans la vie elle est très intéressante, très joyeuse. Au cinéma, quand je la vois sur un plateau ou à l’écran, elle devient monstrueuse, d’une rigueur extraordinaire, d’une composition très architecturale, très structurée, très précise, très sérieuse. Ça m’a toujours impressionné. Après, Christian Bale m’impressionne. Il a une capacité, un univers assez riche pour être capable de composer des personnages affectés par la drogue, par la vie.

Un film ou un univers de film dans lequel vous aimeriez vivre?

Adolescent, j’aurais dit «Platoon», mais aujourd’hui, plus «pantoute»! «Easy Rider», la liberté sur une moto, faire un «deal» de drogue avant pour avoir ton argent et traverser les États-Unis. Tu es libre, tu es vrai.

Le film qui vous fait immanquablement pleurer?

«Un monde idéal» de et avec Clint Eastwood. C’est l’histoire de deux prisonniers qui prennent en otage une femme et son enfant.

La réplique de film que vous utilisez dans la vie courante ou celle que vous aimeriez voir gravée sur votre pierre tombale?

L'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage», dans «La haine».