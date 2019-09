Google rend hommage à l’artiste québécoise Marcelle Ferron

Google Canada a rendu hommage à une grande artiste québécoise, Marcelle Ferron, ce samedi, en lui consacrant sa page d’accueil.

Un Doodle spécial élaboré par l’illustratrice américaine Lydia Nichols de façon à rappeler le style de l’artiste est resté affiché toute la journée sur la page google.ca.

Marcelle Ferron, décédée en 2001, a fait partie du groupe des Automatistes dont Jean Paul Riopelle était aussi un membre. Les Automatistes, dirigés par Paul-Émile Borduas, ont été à l’origine d’un mouvement artistique qui s’est imposé comme un moment charnière dans l’histoire de l’art du Québec, avec une nouvelle façon de voir l’art et un refus du classicisme ambiant. On leur doit le manifeste «Refus global» publié en 1948.

Mme Ferron est connue pour ses tableaux abstraits, mais aussi pour ses vitraux, tout aussi abstraits, souvent intégrés à l’architecture. C’est elle, notamment, qui a réalisé la verrière de la station de métro montréalaise Champ-de-Mars.

Le galeriste montréalais Simon Blais a collaboré au projet de ce Doodle spécial, en agissant entre autres comme conseiller pour la Succession Marcelle Ferron.

Contacté par l’Agence QMI samedi après-midi, il n’a pas caché sa satisfaction. «Il s’agit d’une première pour une artiste de la modernité canadienne, a-t-il souligné dans un échange de courriels. Et que le Doodle est certainement l’un des plus beaux - et réaliste, de tout ce que j’ai vu à ce jour chez Google.»

L’initiative de Google a été soulignée par de nombreux médias et mentionnée sur les médias sociaux, également, samedi.

Sur Twitter, le premier ministre François Legault a été un de ceux qui ont partagé la nouvelle.

«Fierté! Aujourd'hui, une très grande artiste québécoise, une figure importante de l'art contemporain, née à Louiseville, Marcelle Ferron, se retrouve sur le Google Doodle du jour!» a-t-il écrit dans un micromessage.

En plus de son Doodle en hommage à Marcelle Ferron, Google a aussi publié samedi une carte interactive des endroits publics au Québec arborant des vitraux de l’artiste.