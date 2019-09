Jugé coupable de fabrication de bombe d’excréments de chien

Un homme de Portland, en Oregon, a été condamné vendredi à trois ans de prison avec sursis pour fabrication illégale d’un appareil de destruction, consistant en un dispositif de sac gonflable recouvert... d’excréments de chien.

Robb Alexander Stout, 49 ans, a imaginé le dispositif afin de se venger d’un ancien ami qui ne l'aurait jamais remboursé, selon le journal «Oregonian».

Stout a expliqué à un juge qu'il s'était rendu dans un chantier de démolition pour récupérer un vieux sac gonflable et l'avait emballé, recouvert de selles canines, dans une boîte à outils.

«Donc, lorsqu’il allait l’ouvrir, la merde du chien aurait jailli sur lui», a déclaré Stout, selon l’enregistrement vidéo du procès, visionné par l’hebdomadaire américain.

Stout avait placé le dispositif dans le coffre de la voiture de son ancien ami le 16 avril et lorsque son ami fut tombé dans le piège, «cela a explosé avec une telle force que cela fait le bruit d'un [fusil d’assaut] M80 et que les crottes de chien ont été éjectées de la boîte à outils », selon le rapport de police.

L’ami n’a pas été blessé.

Lorsque le juge lui a demandé quelle était sa motivation pour concevoir un tel appareil, Stout a indiqué «parce qu'il m'a volé mes affaires et qu'il ne me les rendrait pas.»

«Je suppose que la bonne façon aurait été de demander l’aide un agent de police et de l'obtenir», a-t-il poursuivi. Mais à cause de ses antécédents judiciaires, l’homme n’a pas osé.

Déjà condamné 14 fois, dont dix crimes et quatre délits, en plus d’avoir une dépendance à la méthamphétamine, l’homme s’est repenti en cour. «J’ai pris sur moi, plutôt que d'être violent, comme j’aurais pu l’être, a déclaré Stout selon les dossiers judiciaires récupérés par l'«Oregonian». C’était un choix stupide et une décision stupide - je m’en rends compte que maintenant.»

Stout a aussi avoué avoir recommencé à boire après des années d’abstinence, en raison d’une perte d’emploi.

Devant le bon comportement de l’accusé depuis son arrestation et l'absence de casier judiciaire de violence contre autrui, la procureure adjointe a demandé une peine avec sursis, dérogeant des procédures habituelles qui prévoit un an de prison.