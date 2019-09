Un restaurant des Îles servira de refuge

Le restaurant Vent du large, aux Îles-de-la-Madeleine, ne fera pas que servir des tartares de pétoncles, des huitres et des moules ce soir, mais servira aussi de refuge pour les gens qui en auront besoin.

«On l’a simplement annoncé sur Facebook et ça a fait boule neige, on a des grandes salles, on va pouvoir sortir des tables», explique François Guay, propriétaire du restaurant.

«Nous offrirons, et ce, pour toute la durée de l'ouragan Dorian un endroit sécuritaire ou les gens dans le besoin pourront se réfugier à toutes heures pendant la période de l'ouragan qui passera sur notre archipel. Apportez vos couvertures et votre sourire. C'est toujours ensemble qu'on est le plus fort», peut-on lire dans la publication Facebook partagée plus de 250 fois.

C’est la première fois qu’une telle situation se produit.

«Les tempêtes, ici, ça arrive surtout en novembre et en décembre c’est rare que les touristes sont à donc c’est une particularité (...) ça risque de nous amener du monde», dit-il.

Bien que personne ne cède à la panique, François Guay est d’avis que les résidents «commencent à réaliser que c’est quelque chose que même les vieux Madelinots n’ont jamais vu».

Voyez l'entrevue entière dans la vidéo ci-dessus.