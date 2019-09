Guy Jodoin au cœur de la tempête

L’animateur Guy Jodoin, qui se trouve en ce moment même aux Îles-de-la-Madeleine, a enregistré une vidéo alors que la tempête battait son plein, samedi soir.

Sur les images filmées à la noirceur, on peut le voir, couvert d’un imperméable détrempé, le visage balayé par les vents et la pluie.

«On est présentement le samedi 7 septembre, il est plus ou moins 22h30, et je suis aux Îles-de-la-Madeleine avec ma gang de chums. On vient tout juste de manquer d’électricité [...] On est au cœur de l’ouragan Dorian et les vents sont entre 100 et 145 kilomètres à l’heure. On a une pensée pour tous les Madelinots puisque nous, on est du côté de l’île où il vente un peu moins... Donc on pense à vous, bonne soirée!» a-t-il lancé, s’interrompant à quelques reprises pour reprendre son souffle.

La tempête Dorian a frappé l’archipel madelinot dans la nuit de samedi à dimanche, et poursuivait sa route vers la Gaspésie et la Côte-Nord ce matin.

À certains moments, la nuit dernière, les vents ont atteint près de 130 kilomètres à l’heure, privant plusieurs clients d’électricité. Les pluies également ont été très fortes. On rapporte plusieurs dégâts, mais heureusement aucun blessé.

«Suivi» par l'ouragan

En entrevue au Québec Matin, Guy Jodoin explique qu'il se trouvait en Floride la semaine dernière, à Fort Lauderdale précisément, mais qu'il a quitté pour éviter la trajectoire de Dorian.

«Quand on a vu que l'ouragan s'en allait vers West Palm Beach, on s'est dit: ok, on va partir deux jours avant, on est partis en voiture et on a fui Dorian», a-t-il rapporté. C'est sa copine qui lui a annoncé, un peu plus tard et en riant, que la tempête le suivrait jusqu'aux îles, un périple avec des amis qui était planifié depuis longtemps.

Samedi soir, alors que la tempête soufflait, il s'est dit qu'il voulait vivre cette sensation à l'extérieur. «On s'est vite rendu compte que c'était assez puissant, mais vraiment très, très, très puissant», a-t-il décrit par la suite.