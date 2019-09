Le Stade se transforme en arcade géante pour DreamHack Montréal

Les joueurs de sport électronique amateurs ou professionnels avaient de quoi trouver leur compte ce week-end à Montréal, alors que se déroule le festival de «Esports» DreamHack Montréal, au Stade Olympique.

L'événement d’envergure qui rassemble des joueurs expérimentés du monde entier ou tout simplement des curieux, a connu une popularité impressionnante au cours des dernières années, ce qui a forcé les organisateurs de l’événement à délaisser la Place Bonaventure pour s’installer au Stade Olympique.

Pendant trois jours, des équipes du monde entier viennent s’affronter virtuellement et courent la chance de gagner des bourses en argent. Cette année, plus de 150 000$ en bourse sont offerts.

Le festival numérique qui s’adresse avant tout aux jeunes offre toutefois une panoplie d’activités pour les petits et grands, dont des expériences de réalité virtuelle.

L’organisateur de l’événement, Max St-Onge, ne peut être plus satisfait de l’engouement suscité cette année encore.

«Depuis l’année passée c’est complètement fou, le Stade est plein à craquer», explique M. St-Onge.

Les organisateurs s’attendent à recevoir plus de 30 000 personnes au terme du festival, qui se termine dimanche.

Fondé en 1994, DreamHack est devenu 20 ans plus tard un phénomène mondial et une référence en compétition d’«esports» en Europe et en Amérique du Nord.

-Avec les informations de Richard Olivier.