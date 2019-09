Les Îles-de-la-Madeleine demandent une aide d'urgence

Quelques heures après le passage de la tempête post-tropicale Dorian, le maire des Îles-de-la-Madeleine a fait une demande au gouvernement provincial afin d’obtenir une aide d’urgence.

Le maire Jonathan Lapierre s’est entretenu au téléphone avec la ministre de la Sécurité publique.

Ce qu’on demande à Québec, c’est de soutenir notre communauté, les différents citoyens et citoyennes qui auront été touchés par cette tempête. Il y a également plusieurs infrastructures municipales qui ont été touchées et l’érosion des berges», a-t-il expliqué en entrevue à LCN.

«Plusieurs secteurs vont nécessiter une intervention rapide et ce sont souvent des interventions qui vont s’avérer être très couteuses», a-t-il précisé.

Le maire Lapierre a précisé que les dommages faits par Dorian n’étaient pas aussi sérieux que ce qui s’est produit dans les Bahamas ou encore à Halifax. Toutefois, les dégâts sont importants pour ceux qui ont été touchés.

Le maire a admis avoir été surpris par la force et les impacts de Dorian. Il s’est déplacé dans différents secteurs pour constater les dommages.

«Il y a une marina et plus de 75% des quais ont été déplacés du côté du rivage ainsi que tous les voiliers et les embarcations qui étaient attachées. C’est beaucoup de dommage», dit-il.

M. Lapierre a bon espoir que le nettoyage se fera rapidement. «La température est plus clémente, il y a même quelques rayons de soleil. À partir de demain matin, l’opération de nettoyage sera complétée pour le réseau routier», assure-t-il.

Le maire espère que le gouvernement autorisera rapidement l’aide financière d’urgence. «Les Madelinots sont solidaires, sont résilients devant pareille situation. Il y a beaucoup d’entraide et il y en aura beaucoup dans les prochains jours.

Il est persuadé que les entreprises locales vont également donner un coup de main.

«L’important c’est de pouvoir avoir accès aux programmes gouvernementaux qui vont nous permettre de reconstruire dans certains cas et de protéger dans d’autres secteurs», insiste le maire.