«Trop grosse» pour une pédicure

Une Texane dit être victime de discrimination après s’être fait refuser une pédicure en raison de son poids.

Une employée d’un salon de manucure, situé à Houston, a eu peur que la femme brise la chaise à pédicure et aurait refusé de lui faire les ongles.

Les caméras de sécurité ont filmé l’interaction et on peut effectivement entendre l’employée, Marie Bui, expliquer qu’elle est désolée, mais que sa chaise est trop petite pour accommoder la cliente.

Tina Lewis, la cliente, ne pouvait pas en croire ses oreilles quand l’employée lui a fait part de ses craintes. «Je lui ai dit "es-tu sérieuse? Es-tu en train de dire que je suis trop grosse pour m’asseoir dans cette chaise?!"».

«Je me fais faire une manucure et une pédicure aux deux semaines et je n’ai jamais eu un problème pareil», a poursuivi la femme, lors d’une entrevue à la chaîne ABC 13. Heureusement, elle se définit comme une femme confiante en elle-même et bien dans son corps.

Elle clame depuis être victime de discrimination en raison de son poids.

Cependant, dans ce cas précis, l’entreprise aurait agi en toute légalité, affirme l’avocat Steve Shellist. La loi protège de la discrimination sur la base du genre ou de la religion, mais pas du poids.

Tina Lewis affirme qu’elle ne reviendra pas de sitôt se faire faire les ongles dans ce salon. «Elle a manqué de respect, pour moi, c’est carrément de la discrimination», s’insurge-t-elle.