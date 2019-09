Frisquet et ensoleillé

La semaine va commencer sous le soleil et avec des températures fraîches pour l’ensemble de la province. Une hausse du mercure est toutefois prévue à partir de mardi.

Le soleil sera de la partie sur la grande majorité des secteurs, lundi, à l’exception de Sept-Îles et Gaspé où il pourrait y avoir de l’instabilité.

À Montréal, la journée sera généralement ensoleillée. Côté températures, il fera un maximum de 6 °C le matin pour finalement atteindre 18 °C en après-midi. À Québec, le soleil sera aussi présent au cours de la journée avec des vents devenant d’ouest à 20 km/h en mi-journée et un ennuagement prévu tard en après-midi. Le mercure affichera un maximum de 17 °C.

Les températures vont augmenter mardi et de mercredi.

Une alternance de soleil et de nuages est prévue pour la journée de mardi à Montréal, et il fera un maximum de 21 °C. À Québec, la journée s’annonce nuageuse et le mercure affichera 17 °C en après-midi.

Un système dépressionnaire fera son entrée sur la province mercredi et pourrait occasionner des averses.

Ce sera notamment le cas à Montréal et à Québec où des averses sont prévues tout au long de la journée, avec un maximum de 26 °C et de 18 °C, respectivement.

Le temps pluvieux sera de courte durée puisque le soleil sera de retour jeudi et vendredi. À Montréal et à Québec, ces journées seront ensoleillées et il fera entre 20 °C et 21 °C.