La police traque les délinquants sur la route 132 près du pont-tunnel

L’échangeur routier de l'autoroute 440 à Laval, où a eu lieu un accident tragique cet été, n’est pas le seul où les manœuvres dangereuses sont quotidiennes. Sur la route 132 à Boucherville, dans l’échangeur menant au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, les conducteurs qui coupent la file sont si nombreux que les policiers font des opérations presque chaque jour.

J’ai accompagné il y a quelques jours quatre agents de la Sûreté du Québec (SQ) sur l’échangeur de la route 132 Est et de l'autoroute 25 Nord, autour de 7 h 30 le matin. Même si la circulation était relativement fluide en direction du pont-tunnel, des automobilistes délinquants se rangeaient à la toute dernière minute dans la file, malgré la ligne continue double au sol.

«Ça arrive souvent qu’on se [fasse] applaudir quand on les intercepte, me raconte le lieutenant Christian Paquin, responsable du Bureau de la sécurité routière à la SQ. Ce comportement fâche énormément les gens, en plus d’être extrêmement dangereux.»

La police intervient quotidiennement dans ce secteur où circulent en moyenne plus de 120 000 voitures par jour.

En moins d’une heure, 15 conducteurs délinquants ont été interceptés, incluant des camionneurs. «Plus l’heure de pointe est dense, plus les automobilistes s’impatientent et deviennent téméraires», observe le lieutenant Paquin.

Le pont-tunnel déborde

Par courriel, le ministère des Transports (MTQ) affirme que l’aménagement de l’échangeur R132/A20-25 est «sécuritaire» et que les voies et les ponts d’étagement du secteur ont même été réaménagés il y a quelques années au coût de 170 millions $. La raison pour laquelle il y a de si longues files automobiles - et autant de délinquants causant des accidents -, c’est que la capacité du pont-tunnel Louis-H. est dépassée durant les heures de pointe.

Autrement dit, le nombre de voitures sur les routes ne cesse d’augmenter et le pont-tunnel déborde. Vu qu’il est composé de caissons de béton déposés au fond du fleuve, il est impossible de l’élargir à moins de tout détruire... Et ce n’est pas le plan du gouvernement. Au contraire, de 2020 à 2024, le MTQ a prévu des travaux de réfection du tunnel qui vont engendrer des entraves à la circulation encore plus monstrueuses.

Un projet-pilote

Dans un contexte où le nombre d’automobilistes impatients et «coupeux de file» risque de se multiplier, le MTQ tente une nouvelle stratégie. Il s’agit d’un projet pilote de marquage sur la chaussée indiquant pour chaque voie la destination visée.

«C’est une bonne idée, ça pourrait aider à faciliter les mouvements dans l’échangeur», analyse Nicolas Saunier, professeur en génie civil à Polytechnique Montréal. Mais selon l’expert, le gouvernement doit faire preuve de plus d’audace s’il veut vraiment rendre les échangeurs autoroutiers plus fluides et sécuritaires.

Par exemple, la création d’une voie réservée aux poids lourds pour diminuer les contacts camions-autos, des radars-photos pouvant identifier les voitures qui dépassent la ligne continue, des contraventions plus salées, etc.

Le MTQ s’est dit ouvert à l’idée d’utiliser des radars photo ou des panneaux de vitesse numériques pour modifier les comportements et «conserver un écoulement de la circulation plus stable».

Reste à voir ce qui se concrétisera réellement pour la route 132. En attendant, une chose est sûre, la SQ ne manquera pas de boulot!

«Aidez-nous!»

En chiffres

180*

Nombre de collisions moyennes qui surviennent chaque année dans l’échangeur 132E/25N

*En comparaison, il y a une moyenne de 300 collisions annuellement dans l’échangeur 440 O/15N, mais il faut noter que ce secteur est deux fois plus achalandé que celui de la 132.

312 $ et trois points d’inaptitude

Coût de l’infraction si on coupe une ligne simple ou double

316

Moyenne du nombre de constats remis par la SQ chaque année dans l’échangeur 132E/25N