Alors que le déclenchement de la campagne électorale fédérale est imminent, l’équipe de «La Joute» a répertorié cinq possibles questions de l’urne au moment où vous enregistrerez votre bulletin de vote le 21 octobre prochain.

Parmi ces questions, on retrouve évidemment le dossier SNC-Lavalin, qui risque d’être à l’esprit de plusieurs Canadiens le jour du vote. Si Andrew Scheer souhaite certainement que ce dossier colle à la peau de Justin Trudeau le plus longtemps possible, Stéphane Bédard estime qu’il y a peu de chance que l’affaire SNC-Lavalin représente le principal enjeu électoral cet automne.

L’avortement est un autre dossier chaud sur lequel tablent principalement les libéraux de Justin Trudeau. Le PLC espère faire de cette campagne une «guerre des valeurs», estime l’analyste Emmanuelle Latraverse, et aller au-delà de la simple question de l’avortement pour englober d’autres valeurs progressistes mises de l’avant par le Parti libéral. Le but est de dépeindre Andrew Scheer comme une menace à ces valeurs canadiennes.

L’environnement sera un sujet incontournable de la campagne fédérale, ce qui pourrait signifier la montée du Parti vert d’Elizabeth May. Stéphane Bédard souligne d’ailleurs qu’en soufflant le chaud et le froid sur cette question, Justin Trudeau a perdu son ascendant sur les conservateurs.

Le déficit et l’économie, dossier sur lequel le Parti conservateur et le Parti libéral sont diamétralement opposés, pourraient être centraux dans cette élection puisque les deux partis de tête courtisent le même électorat en abordant deux points de vue très différents.

Finalement, la laïcité pourrait permettre au Bloc québécois d’Yves-François Blanchet de tirer son épingle du jeu et de venir brouiller les cartes dans la «bataille du Québec».

«C’est le seul qui a un discours sans ambigüité là-dessus et qui ne peut pas reculer dans son électorat, qui peut seulement faire des gains», souligne Stéphane Bédard.

Voyez l’analyse complète des deux participants à «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.