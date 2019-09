Martin Deschamps lance «Comme je suis 2020»

Le vendredi 13 septembre prendra des airs de nostalgie pour Martin Deschamps, alors que sortira l’album «Comme je suis 2020», soulignant les 20 ans de son premier opus, «Comme je suis».

Le rockeur avait réuni, lundi midi, quelques-unes des personnalités qui ont pris part au projet, lequel sera suivi d’une tournée dans les prochains mois.

Sur «Comme je suis 2020», Martin Deschamps revisite les pièces du disque qui a lancé sa carrière en 2000, en duo avec des artistes qu’il affectionne, comme Éric Lapointe, Patrick Norman, Florence K, Daniel Boucher, Damien Robitaille, Les Respectables, Nanette Workman, Reney Ray, Angel Forrest et Marco Calliari.

On réentendra ainsi des tubes comme «Quand?», «Comme je suis», «Casanova» et «Ma blonde est tellement», réarrangés au goût du jour et selon les couleurs des voix qui se les sont appropriés pour l’occasion.

Lou Granger-Deschamps, la grande fille de 16 ans de Martin Deschamps, qui a participé à «La Voix Junior» en 2017, a également joint sa voix à «Comme je suis 2020». Le fier papa a écrit un texte original pour sa progéniture, intitulé «Peace and Love».

Au moment de son lancement, l’album «Comme je suis» s’était écoulé à plus de 85 000 exemplaires, et la chanson «Quand?» avait valu à Martin Deschamps trois nominations au Gala de l’ADISQ. Le dernier effort de Martin Deschamps, le disque «Soulshine (Acoustic Sessions)» avait été lancé en 2017.

«Comme je suis 2020» sera en vente ce vendredi, 13 septembre 2019.