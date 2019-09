Le premier ministre du Québec François Legault n’aura pas d’autres choix, selon Richard Martineau, de rencontrer la jeune militante écologiste Greta Thunberg dans le cadre de son passage à Montréal pour la grève du climat du 27 septembre.

«Nous devons tous faire notre génuflexion devant Greta Thunberg», dit Richard Martineau.

Si François Legault a accepté de rencontrer l’instigateur du Pacte pour la transition Dominic Champagne, on le voit difficilement dire non à Greta Thunberg, dont le poids international est beaucoup plus important.

«S’il refuse de la recevoir, [François Legault] va passer pour un climato-sceptique», tranche Richard Martineau.

Il note d’ailleurs que pour se faire entendre, les scientifiques doivent maintenant passer par d’adorables enfants ou des metteurs en scène. «Ça en dit long sur notre époque», commente-t-il.

