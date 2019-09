Ricardo Trogi tourne «Le guide de la famille parfaite»

Le deuxième film du duo Ricardo Trogi-Louis Morissette est sur les rails. Mettant en vedette Louis Morissette, Émilie Bierre, Catherine Chabot, Xavier Lebel, Isabelle Guérard, Gilles Renaud, Louise Portal et Alexandre Goyette, «Le guide de la famille parfaite» est en tournage depuis lundi, le 9 septembre, jusqu’au 20 octobre, dans la région de Montréal.

Décrit comme une comédie grand public, «Le guide de la famille parfaite» traite de «l’overparenting», cette tendance à surcharger les enfants en axant sur la performance, sous prétexte de leur offrir le meilleur.

L’histoire soulève en humour la difficulté et la complexité, pour des parents bien intentionnés, d’élever des rejetons en souhaitant en faire des adultes «surqualifiés», «surprotéinés» et «surstimulés», et en tentant de leur éviter tout écueil. Une pression excessive qui mène parfois à la déprime et à l’angoisse chez les jeunes, et qui engendre parfois des drames comme l’automutilation, le sabotage et les pensées suicidaires.

Comme c’était le cas pour «Le mirage», sorti en 2015, Ricardo Trogi réalise «Le guide de la famille parfaite», d’après une idée originale de Louis Morissette. Ce dernier scénarise le long métrage avec Jean-François Léger et François Avard, en plus de produire l’œuvre par le biais de sa compagnie KO24, avec ses collègues Félize Frappier et Louis-Philippe Drolet