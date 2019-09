Soutenir les personnes atteintes de Parkinson

Plus de 100 000 personnes au pays ont reçu un diagnostic de Parkinson, mais la maladie demeure pourtant méconnue. Pour aider les victimes, tout comme le personnel médical, Parkinson Canada publie un nouveau guide, le premier depuis 2012.

La récente publication permet de faire le point sur les découvertes et les avancées sur la maladie. Elle donne également l’heure juste sur la source et les symptômes de la maladie.

«La majorité des patients ne tremblent pas, affirme le neurologue Ariel Levy. Ils sont lents et raides. Et en fait, ils ont de la difficulté à marcher», précise-t-il.

Le nouveau guide de Parkinson Canada fait également état des nouveaux traitements pour les personnes qui ont de graves tremblements. C’est le cas du gel intestinal infusé directement dans le système gastro-intestinal.

«Au lieu d'avoir des montagnes russes d'effets du médicament, on a une concentration plus stable dans le système», explique Dr Levy.

Les chercheurs qui ont réalisé la publication abordent aussi la question des soins palliatifs et des difficultés pour les malades d’avoir recours à l’aide médicale à mourir. La maladie peut durer de nombreuses années et plusieurs patients n'y auront jamais droit.

«En fait, on ne meurt pas de la maladie de Parkinson. On meurt de complications liées à la maladie de Parkinson. Les parkinsoniens en fin de course ont des problèmes cognitifs aussi et ne sont plus aptes à décider», constate le neurologue.