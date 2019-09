En point de presse, hier, la ministre de la Sécurité publique s’est exprimée quant aux départs au sein de son cabinet, précisant qu’elle avait congédié «certaines personnes qui n’avaient pas les capacités». Puis en soirée, Geneviève Guilbault a rectifié le tir quant à son choix de mots. Qu’en pense Mario Dumont?

Guilbault «assainit» le climat de travail de son cabinet avec deux congédiements

«Quand la nouvelle a sorti qu’elle avait perdu des gens dans son cabinet, on a compris hier que la ministre rongeait son frein et qu’elle disait: “Ce n’est pas vrai, ce n’est pas ce qui est arrivé. Il n’y a pas d’instabilité dans mon cabinet, c’est moi qui les ai congédiés.” Et là, en point de presse, ça a sorti comme un motton, affirme Mario Dumont en rigolant. (...) Pas besoin d’aller sur la place publique et d’affirmer: “J’ai du pouvoir!”»

