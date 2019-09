Dans son plus récent livre, Christian Page se penche sur 13 histoires qui ont marqué les esprits et glacé le sang de plus d’un.

En entrevue avec Denis Lévesque, l’auteur dit s’être intéressé à l’aspect «sociologique» de crimes sordides commis parce ceux qu’il appelle les tueurs de l’occulte. «Je ne voulais pas jouer le rôle du psychologue ou du psychiatre, mais bien celui du journaliste. J’ai voulu décrire ces histoires», dit-il.

En résulte une collection de 13 histoires vraies, sur lesquelles il a lui-même enquêté. Sacrifices humains, meurtres sataniques et épisodes de vampirisme sont quelques-uns des thèmes abordés.

Des croyances poussées à l’extrême

Contrairement au mythe reçu, les groupes occultes tentaculaires n’existent pas, dit l’auteur. Il s’agit plutôt d’individus souvent mal organisés, qui se regroupent autour d’un leader charismatique avant de commettre un délit.

Christian Page explique que ces criminels de l’occulte sont souvent motivés par une croyance qu’ils poussent à l’extrême et qui peut s’apparenter à la folie. Exemple? «Je tue mon voisin parce que je suis convaincu que je suis un vampire et que je dois boire son sang.»

Pour en savoir plus sur les histoires glaques et souvent sanglantes comprises dans le livre, visionnez l’entrevue complète ci-haut.