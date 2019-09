Cinq nouveaux balados pour explorer les parcs-nature

Les Montréalais peuvent parcourir des parcs-nature tout en écoutant cinq nouveaux balados leur permettant d’en apprendre davantage sur les boisés dans lesquels ils déambulent.

Ces nouveaux audioguides, structurés sous forme de randonnées d’une durée d’une heure et 15 minutes à deux heures, s’ajoutent aux cinq autres lancés l’an dernier dans le cadre du Projet le Tour.

«On a emprunté un angle différent: on est allés plus avec les espaces verts qui sont liés aux boisés urbains. [...] L’année passée, on était beaucoup allés avec la rivière des Prairies; cette année on est rentrés plus creux dans les terres», explique Mélissa Greene, porte-parole du Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), qui produit les balados.

Les randonnées proposées permettent de découvrir les parcs-nature de la Pointe-aux-Prairies, du Ruisseau-De Montigny, du Bois-de-Saraguay, du Bois-de-Liesse et du Bois-de-l’Île-Bizard. Mme Greene considère que cet ajout permet dorénavant de couvrir «pas mal d’est en ouest tout le nord de l’île».

«Les gens sortent de plus en plus dans les parcs autour de chez eux et on trouvait ça intéressant de les rapprocher des boisés et des espèces qu’ils peuvent trouver proche de chez eux», ajoute-t-elle.

Intérêt

Le lancement des balados et des quelques vidéos complémentaires a suscité l’intérêt des visiteurs en 2018. «Les gens trouvaient ça intéressant d’avoir quelqu’un qui leur explique ce qu’ils voient dans le sentier sans avoir à attendre une activité», souligne Mme Greene.

Chaque randonnée propose ainsi des stations permettant aux marcheurs de s’arrêter pour faire l’écoute des indications données par des «éducateurs-naturalistes».

Les balados peuvent être téléchargés à l'adresse www.projetletour.ca.ENCADRÉ

Les thématiques :

- Des fossiles sur l'île (parc-nature du Ruisseau-de-Montigny)

- Îlots de fraîcheur (parc-nature de la Pointe-aux-Prairies)

- La plus vieille forêt de Montréal (parc-nature du Bois-de-Saraguay)

- Paysage hétérogène (parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard)

- Vue dans la canopée (parc-nature du Bois-de-Liesse)