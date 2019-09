Course à la direction du PLQ: Marie Montpetit appuie Dominique Anglade

La députée Marie Montpetit renonce à se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec et a annoncé qu’elle appuierait plutôt la députée Dominique Anglade.

«Je désire tout d’abord remercier les militants qui ont vu en moi, une chef potentielle et qui m’ont abordé au cours des derniers mois. Cela m’a permis de réaliser une profonde réflexion et d’avoir d’intéressantes discussions avec les militants libéraux, avec mes proches et avec mon équipe sur les besoins réels de notre parti et sur mes ambitions personnelles», a mentionné Marie Montpetit par communiqué, mardi.

«Il est alors devenu clair pour moi que la chefferie n’était pas un défi que je désirais relever durant les prochains mois», a-t-elle ajouté.

La députée de la circonscription de Maurice-Michard sur l’île de Montréal voit en Dominique Anglade, la meilleure pour mener les libéraux provinciaux.

«En tant que mères de famille, jeunes élues et femmes en politique, nous avons une vision du Québec et de ses valeurs qui se ressemble et je suis également très admirative de son impressionnant parcours professionnel», a-t-elle précisé.

La course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ) doit être lancée le 23 novembre prochain, à l’occasion du conseil général du parti qui se tiendra à Sherbrooke. Elle doit permettre de désigner le successeur de Philippe Couillard qui a démissionné le 4 octobre 2018 après que le PLQ eut subi un important revers lors des élections générales trois jours plus tôt.