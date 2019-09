Des riverains de Sainte-Marthe-sur-le-Lac fourbissent leurs armes

Les riverains contestataires de Sainte-Marthe-sur-le-Lac estiment que l’administration de la mairesse Sonia Paulus fait fausse route parce qu’elle base ses calculs sur la loi sur les barrages. Toutefois, il n’y a pas de menace d’injonction pour bloquer les travaux de la digue puisqu’on privilégie le dialogue.

Le porte-parole des riverains contestataires, Serge Racette, accompagné d’un ingénieur indépendant et de son avocat, a présenté devant les médias réunis chez lui leur propre expertise très critique des plans de la municipalité.



La hauteur selon eux devrait être de 25,5 mètres au-dessus du niveau de la mer et non de 26,5 mètres. On s’explique mal aussi les raisons pour lesquelles la municipalité base les travaux de la digue sur la Loi québécoise sur la sécurité des barrages.

«Un ouvrage surdimensionné qui n’a aucun bon sens», a déclaré M. Racette en conférence de presse qui répète que le groupe de 32 riverains qu’il représente n’est pas contre un rehaussement de la digue. Ce sont les calculs de la municipalité qui soulèvent plusieurs questions.



«Le choix de faire une conception à partir de la loi sur la sécurité des barrages lorsqu’on veut construire une digue, déjà on fait fausse route. Ce n’est pas un barrage qu’on fait ici. On ne retient pas de l’eau», a expliqué l’ingénieur Marcel Roy.



Aucune réaction n’a encore été émise par la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Cette dernière mentionnait la semaine dernière qu’elle n’était pas prête à négocier. Le conseil de ville a d’ailleurs adopté une série de mesures judiciaires contre les riverains qui bloquent l’accès aux entrepreneurs chargés des travaux de la digue.