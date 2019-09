Ensemble Montréal veut reporter le paiement des taxes foncières pour les aînés

Les personnes âgées devraient pouvoir reporter le paiement des taxes foncières jusqu’au moment de vendre leur maison, suggère Ensemble Montréal.

Des propriétaires retraités, ayant un revenu fixe, peuvent avoir de la difficulté à composer avec des hausses de taxes foncières, a expliqué le chef du parti, Lionel Perez.

Le report du paiement des taxes foncières permettrait aux aînés de rester plus longtemps dans leur domicile, plutôt que d’être déracinés de leur milieu, selon lui.

«Le déménagement involontaire cause de l’isolation, du déracinement. On veut éviter l’exode de ces personnes âgées à l’extérieur de la ville de Montréal pour des raisons économiques ainsi que pour des raisons sociales», a mentionné M. Perez.

«On s’attend tous à ce que les propriétaires puissent payer les taxes foncières, a-t-il dit. Ce qu’on veut c’est donner une aide aux aînés à faible revenu afin qu’ils puissent rester chez eux dans leur maison qu’ils ont bâtie.»

Ensemble Montréal croit qu’environ 100 000 ménages montréalais pourraient en bénéficier.

Cela se ferait «à coût nul pour les municipalités», estime le chef de la formation politique, ajoutant que d’autres villes provinces et canadiennes ont déjà instauré une telle mesure. C’est une question de volonté politique avant tout, à ses yeux.

Les rôles d’évaluation foncière pour les années 2020, 2021 et 2022 seront déposés mercredi. On y indique la valeur des immeubles et ils sont utilisés pour calculer les taxes municipales et scolaires.