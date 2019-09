Forcés d’acheter les vins et spiritueux à la SAQ

Condamnés à acheter leurs bouteilles de vin à la SAQ au même prix – et parfois même plus cher – qu’un simple consommateur, des établissements licenciés du Québec pressent le gouvernement de leur donner accès à des rabais au volume, comme cela se fait déjà pour la bière.

C’est ce qui ressort du plus récent bulletin «Relever le débit», obtenu en exclusivité par Le Journal et qui doit paraître mardi.

Publié tous les deux ans par Restaurants Canada, ce rapport évalue l’impact des politiques provinciales en matière d’alcool sur les bars et les restaurants au pays.

Si Québec fait plutôt bonne figure, la province perd toutefois des plumes quant à la question de l’approvisionnement.

Aucun «prix de gros» n’est consenti aux détenteurs de permis d’alcool, forcés d’acheter leurs vins et spiritueux au même prix que monsieur et madame Tout-le-Monde, déplore David Lefebvre, vice-président pour Restaurants Canada.

«Et en plus, ceux qui ont un permis d’alcool doivent payer la distribution et tout ça. Donc techniquement, ils se trouvent même à payer plus cher que vous et moi!», expose-t-il.

Rabais ciblés

Les seuls rabais se font à raison d’une fois par mois, sur une quinzaine de produits sélectionnés par la SAQ.

«C’est souvent les produits qui sont les moins bien vendus. Ça reste apprécié, c’est une amélioration, mais il n’y a pas du tout de possibilité d’avoir un pourcentage de rabais si on achète six caisses de vin. Ça n’existe pas», résume M. Lefebvre.

L’exemple de la bière

Restaurants Canada aimerait que le gouvernement s’inspire du modèle de la bière, où il est permis d’obtenir des prix avantageux des brasseurs et des microbrasseurs pour du gros volume.

Et au bout de la chaîne, le consommateur en sort aussi gagnant.

«C’est d’ailleurs l’une des raisons au Québec pour lesquelles il se boit plus de bière : c’est la comparaison du prix, en raison de la réglementation», illustre-t-il.