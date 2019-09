Fred Pellerin et Saint-Élie: c’est fini

Après 12 ans de collaboration avec Saint-Élie-de-Caxton, Fred Pellerin a décidé de passer à un autre appel. Échaudé par deux mauvaises expériences récemment, le conteur travaillera avec les gens de Saint-Élie « d’une autre manière ».

Les touristes qui souhaitent entendre les contes originaux de Fred Pellerin lors des populaires visites guidées de Saint-Élie-de-Caxton auront jusqu’au 14 octobre pour le faire. Après cette date, la municipalité de Saint-Élie n’aura plus le droit d’utiliser l’œuvre du conteur.

Le maire Robert Gauthier a confirmé au Journal que le contrat de la municipalité avec Fred Pellerin, et son collaborateur Jeannot Bournival, ne sera pas renouvelé cet automne. « Nous leur avions envoyé un message à la fin août pour discuter d’une nouvelle entente de deux ans », indique M. Gauthier.

Quelques jours plus tard, la municipalité apprenait que Pellerin et Bournival se retiraient du projet. « Ce n’est pas la réponse qu’on espérait, reconnaît le maire. Mais on n’a pas le choix. Si Fred est rendu ailleurs dans sa carrière, on respecte ça. »

Harmonie et plaisir

Contactée par Le Journal, la représentante des deux artistes, Micheline Sarrazin, a confirmé que ceux-ci souhaitaient se retirer, car « il est important pour eux de travailler dans l’harmonie et le plaisir. Malheureusement, au cours de la dernière année, ceux-ci n’étaient plus vraiment au rendez-vous ».

En décembre dernier, Fred Pellerin n’avait pu s’entendre avec Saint-Élie pour la Féerie de Noël. La municipalité avait alors fait appel à une autre conteuse. Au printemps, Pellerin avait aussi annoncé qu’il renonçait à son projet de faire construire une salle de spectacle dans le village.

« Fred Pellerin et Jeannot Bournival continueront à collaborer à différents projets avec les gens du village, et ce, d’une autre manière », affirme Micheline Sarrazin.