«Grandeur nature»: le 2e album d'Émile Bilodeau sortira le 4 octobre

L'attendu deuxième album d'Émile Bilodeau sortira le 4 octobre. Intitulé «Grandeur nature», l'effort est déjà disponible en précommande et en présauvegarde.

Ce second opus succédera à «Rites de passage», dévoilé en octobre 2016, un album sur lequel on retrouve le succès «J'en ai plein mon cass».

Grâce à «Grandeur nature», on entendra Émile Bilodeau en duo avec Caroline Savoie («Candy») et Klô Pelgag («Freddie Mercury»). La première pièce sera «Robin des Bois», dont l'amusant clip a été lancé cette semaine. Le jeune homme abordera à sa manière des sujets sérieux tels que l'homophobie, le sexisme, le racisme et l'homophobie.

La réalisation de ce nouvel opus a une fois de plus été assurée par Philippe B.

Émile Bilodeau grattera sa guitare dans plusieurs villes du Québec jusqu'en mai prochain. Il présentera entre autres un spectacle le 22 février 2020 à l'Impérial Bell de Québec et animera le public du MTelus, à Montréal, le 25 avril 2020.

Pour toutes les dates: emilebilodeau.ca.