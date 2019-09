Un nouveau sondage du Washington Post annonce que le taux de satisfaction des Américains envers Donald Trump est en forte baisse. Les récentes craintes de récession aux États-Unis pourraient y être pour quelque chose.

Rappelons que le président américain avait fait campagne en promettant une économie performante aux Américains. Si le portrait semblait clair depuis le début de sa présidence, voilà que des nuages se pointent à l’horizon avec des craintes de récession et une guerre commerciale houleuse avec la Chine.

«Ce qu’il souhaite, c’est arriver en début de campagne avec des conditions économiques qui sont favorables. C’est la clé de sa réélection», souligne l’analyste politique Stéphane Bédard.

«Il se vantait de ses résultats économiques et s’ils ne sont pas à la hauteur de son discours ou de ses prétentions, ça va effectivement se retourner contre lui», analyse pour sa part Mathieu Bock-Côté.

Ce dernier ajoute cependant que Trump n’a pas été élu que sur ses promesses économiques.

«Il a gagné sur l’insurrection culturelle des classes moyennes contre le politiquement correct, contre les élites, contre Hollywood, contre Clinton et ainsi de suite. Sur ce terrain-là, il demeure relativement gagnant», note-t-il.

Stéphane Bédard ajoute que même si les États-Unis représentent la plus grande puissance économique et militaire au monde, jamais un président n’est jugé sur sa politique étrangère au moment des élections. «Il est jugé sur les jobs et sur son rendement à l’interne.»

