La déclaration de Geneviève Guilbault concernant le congédiement d’employés de son cabinet continue de faire des vagues. L’une de ces ex-employées exige maintenant des excuses formelles de la ministre de la Sécurité publique, à qui elle reproche d’avoir entaché sa réputation.

Comme la veille, l’analyste politique Stéphane Bédard souligne à quel point cette sortie était mal avisée.

«Son attaché de presse qui l’a laissée dire ça, il doit mal dormir actuellement. On ne peut pas réfléchir à une ligne et arriver à la conclusion que c’est la bonne quand c’est évident pour n’importe quel panéliste [que ça ne se dit pas].»

La ministre s’excusera-t-elle? Chose certaine, peu importe la direction que choisit de prendre Geneviève Guilbault, elle ne peut plus en sortir gagnante, estime Mathieu Bock-Côté.

«Les excuses, dans les circonstances, vont être vues comme une marque de faiblesse. Mais si elle ne s’excuse pas, ce sera vu comme une marque d’arrogance.»

L’analyste politique croit que la meilleure solution est d’opter pour celle qui abrégera la crise dans laquelle elle s’est embourbée.

«On n’est pas, manifestement, devant un tempérament porté vers les excuses. On n’est pas devant un tempérament porté vers l’accommodement. On est devant une certaine tentation de l’autorité chez elle. [...] Si elle s’excuse, on ne va pas avoir l’impression que c’est la sincérité incarnée», souligne-t-il.

La meilleure solution, selon Stéphane Bédard, est d’en arriver à une déclaration commune avec Mme Jacqueline Aubé – qui réclame des excuses – afin de tourner la page le plus rapidement possible sur cet épisode.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.