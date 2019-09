L'information au cœur de MAtv

Culture, actualité, sport, histoire... La programmation automnale de MAtv ne lésinera pas sur l'information locale au cours des prochains mois, notamment grâce à plusieurs nouveaux concepts.

«La chaîne se distingue par son caractère hyper local unique et sa proximité avec les téléspectateurs», a tenu à rappeler Steve Desgagné, directeur principal à MAtv, dans un communiqué, mardi.

Une vitrine pour les arts

Dès la semaine prochaine, la chaîne ajoutera donc des rendez-vous à sa grille-horaire, dont une poignée en arts. Ce sera le cas de «LeZarts» qui s'intéressera à l'actualité culturelle de Montréal les jeudis à 19 h 30. L'animation a été confiée à Pablo Matos. La série «Medley» braquera quant à elle ses caméras sur la scène émergente avec des prestations et des entrevues, le dimanche à 19 h 30.

La musique country jouira aussi d'une belle visibilité avec non pas une, mais bien trois nouveautés qui seront présentées les samedis, de 21 h à 22 h 30, soit, dans l'ordre, «Aller-Retour Country», «Chanson Via Country» et «En route vers l'Ouest». À elles s'ajoutera le «Gala Country» animé par MC Gilles le 19 octobre.

Danse, boxe et métro

La danse sera également à l'honneur grâce à l'arrivée de la proposition «Veux-tu danser?» (le dimanche à 19 h) avec laquelle les téléspectateurs découvriront des écoles et différents styles de danse. Côté sport, les amateurs de boxe pourront se tourner vers «Urban Boxing» (le mardi à 20 h) qui se rendra à l'arrière-scène de certains gymnases.

À cela, il faut ajouter qu'une part importante de l'offre télé de MAtv sera consacrée à l'histoire de Montréal. L'arrivée de la série «Le métro voyage dans le temps» (le lundi à 21 h) consacrée aux différentes stations du métro, et l'ajout de documentaires regroupés sous le titre «Montréal docs» (le vendredi à 20 h en français et le mardi à 21 en anglais) s'inscrivent parfaitement dans cette lignée.

L'aspect citoyen ne sera pas non plus laissé pour compte, car la nouveauté «Ensemble pour un monde coop» (le lundi à 18 h) fera un point d'honneur de parler du modèle coopératif actuel.

De plus, la programmation de la chaîne s'enrichira d'une présence accrue de l'équipe de «Mise À Jour» qui sera en ondes quatre soirs (du lundi au jeudi à 18 h 30) et qui abordera de grands dossiers municipaux. Sophie Vallerand tiendra une fois de plus les rênes de l'émission.

On peut consulter l'horaire complet de la chaîne à matv.ca.