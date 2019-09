Maripier Morin ouvre les portes de son «Studio G»

À moins de deux semaines de la première de «Studio G», Maripier Morin offre enfin une visite des décors de la nouvelle émission phare du dimanche soir à TVA.

L’animatrice dévoile son énorme îlot autour duquel les invités surprise prendront place pour rappeler les «party» de famille dans la cuisine.

«On a beau avoir le plus grand des salons et le plus beau des divans, on se ramasse tous empilés les uns sur les autres dans la cuisine, ça se passe toujours autour de îlot central», explique Maripier Morin.

Au menu, elle promet du «dirt», du «crunchy» et un bol de la honte!

«Toute la soirée est moulée autour de l’invité pour lui faire plaisir, tout est fait au nom de l’amour», assure l’animatrice.

Premier rendez-vous le 22 septembre, vers 20h45.