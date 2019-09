Yves Beauchemin clôt sa série jeunesse «Alfred»

Les jeunes et moins jeunes lecteurs d’Yves Beauchemin seront ravis d’apprendre que l’écrivain québécois rapplique avec un dernier tome de sa série jeunesse «Antoine et Alfred», en vente dès aujourd’hui.

Plus précisément, c’est dans un recueil intitulé simplement «Alfred», regroupant les trois premiers volets des aventures du petit garçon Antoine et de son rat Alfred, en plus de sa nouvelle histoire, «Alfred et le chat chauve», qu’on peut lire cette plus récente offrande d’Yves Beauchemin.

Le bouquin publié aux Éditions Québec Amérique regroupe ainsi les titres «Antoine et Alfred» (1992), «Alfred sauve Antoine» (1996), «Alfred et la lune cassée» (1997) et «Alfred et le chat chauve» (2019).

Dans ce nouvel épisode, Alfred le sympathique rongeur se prend d’affection pour un chat magané, dépouillé de sa fourrure par son maître, un antiquaire antipathique, qui souhaite se fabriquer un postiche. Nos deux héros se porteront à son secours.