Aide médicale à mourir: «C’est ma bouée de sauvetage»

Une femme de Terrebonne atteinte d'une maladie neurodégénérative depuis trois ans s’accroche à l’idée que l’aide médicale à mourir sera élargie d’ici six mois et espère que Québec ne lui enlèvera pas sa «bouée de sauvetage».

«Je veux pas vivre 10 ans comme ça. Je veux pas vivre 10 ans à avoir mal, physiquement et émotionnellement. L’aide médicale à mourir c’est ma plus belle porte de sortie, pour partir sereinement», articule difficilement Carole Côté, 54 ans, qui n’est pas sortie de son lit depuis deux mois tellement elle souffre.

Elle a reçu «Le Journal de Montréal» mercredi dans sa toute petite chambre du deuxième étage du Pavillon du Vieux Terrebonne, une résidence pour personnes âgées.

Incapable d'entendre, il a fallu que toutes les questions de l'entrevue soient écrites sur un tableau blanc, au marqueur, afin qu'elle puisse réagir à la décision du tribunal, qui a tranché que l'aide médicale à mourir sera dorénavant accessible aux personnes dont la mort n’est pas prévisible ou qui ne sont pas en fin de vie.

«C'est le plus beau des cadeaux. [...] C'est comme Noël, pour moi», soutient Mme Côté, alors que depuis trois ans, sa condition n'a fait que dépérir.

Aucun espoir

«Au départ, ce sont mes jambes qui ont commencé à me lâcher de temps en temps. Je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. J'ai fait plusieurs examens. Au début, on pensait que c'était la sclérose en plaques. Finalement, c'est une maladie neurodégénérative, mais on n'arrive pas à faire un diagnostic clair», explique Mme Côté.

Aujourd'hui, ses conditions de vie sont si insupportables qu'elle estime que l'aide médicale à mourir est sa «seule solution, puisqu'il n'y pas d'espoir d'amélioration.»

«Je n’en ai plus de qualité de vie. Je fais de l’ataxie, j’ai de la misère à bouger, j’ai toujours mal. Je fais de l’acouphène invalidante, je n’entends presque plus rien, relate la dame. Ma vie depuis trois ans, c’est une succession de deuils, la maison, la loisir de ne plus être capable de faire certaines choses, et maintenant, je ne suis plus capable de rien faire.»

Quatre refus

Or, Carole Côté dit avoir demandé à quatre médecins différents et avoir essuyé autant de refus, alors qu’on ne la considérait pas en fin de vie.

«Mais lorsque je vais être mourante, il va être trop tard de toute façon. J’aurai trop souffert d’ici là», déplore la femme.

Selon Mme Côté, le fait que la décision de la juge Christine Baudouin ne sera effective que dans six mois va lui permettre de bien préparer ses dernières volontés avant «le dernier grand voyage».

«J’ai comme peur qu’ils changent d’idée ou que ça soit contesté en cour. C’est ma bouée de sauvetage, ils ne peuvent pas me l’enlever», glisse Mme Côté.

«Partir en hiver ça va être beau. Je vais pouvoir regarder les flocons tomber par la fenêtre», s’imagine-t-elle,

Elle ajoute qu'elle souhaite être entourée de tous ses proches pour ce moment, où elle est certaine qu'elle pourra «partir en paix».

«Parce que je les aime»

«On va pouvoir se raconter des anecdotes pis des souvenirs. Et lorsque ça va être le moment d'y aller, ceux qui voudront être là viendront et pour les autres, je vais comprendre, ce n'est pas facile», souligne la femme de 54 ans.

Elle souhaite aussi que sa famille puisse comprendre les motifs derrière sa décision.

«Faut pas qu'ils voient ça comme de la lâcheté, que je baisse les bras, comme un abandon. Je fais ça parce que je les aime, ce n'est pas facile de me voir comme ça. L'aide médicale à mourir, c'est beau. Je ne suis pas suicidaire, c'est juste qu'il n'y a plus d'autres solutions, pis c'est moi qui aura pris la décision», dit Carole Côté, la voix étouffée par les sanglots.

La femme espère maintenant trouver un médecin qui acceptera de lui prodiguer l’aide médicale à mourir.

«Y’a une partie de la bataille qui vient d’être gagnée, ça c’est ça ma prochaine», conclut Mme Côté, avec un sourire, elle qui avoue ne pas avoir été capable d'en faire un depuis des mois.